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Байден осадил "зашедших слишком далеко" Блинкена и Остина

17:45
  • четверг
  • 16 июня 2022

Госсекретарь и глава Пентагона увлеклись антироссийской риторикой

Как передает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники, президент США Джо Байден попросил госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина не "заходить слишком далеко" при выражении поддержки Украине.

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"Байден был недоволен тем, что Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Он был не в восторге от такой риторики", - сообщил один из собеседников канала.

Уточняется, что Байден позвонил Блинкену и Остину после их визита в Киев 24 апреля. На пресс-конференции в Польше министр обороны США заявил, что Вашингтон желает "победы Украины" и "ослабления России". Блинкен публично поддержал слова Остина.

По мнению Байдена, подобные комментарии могут увеличить риск прямого вовлечения США в конфликт и установить нереалистичные ожидания украинских властей.

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