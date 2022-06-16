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Лавров ответил на угрозы Киева по поводу Крымского моста

18:18
  • четверг
  • 16 июня 2022

Подобные заявления обязательно берутся на заметку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ прокомментировал заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко о том, что для украинской армии "Керченский мост - цель номер один" для поражения.

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Марченко Лавров назвал "говорящей головой".

"Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в Кремле заявили, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами и дополнительными мерами, которые предпринимаются по линии российских военных.

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