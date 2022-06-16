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РПЛ назвала лучшего игрока минувшего сезона

18:38
  • четверг
  • 16 июня 2022

Победитель определялся путем голосования

Российская премьер-лига признала лучшим игроком чемпионата России-2021/22 бразильского полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, передает пресс-служба РПЛ.

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Выбран победитель был путем голосования среди капитанов и главных тренеров команд РПЛ, а также главных редакторов спортивных СМИ и комментаторов телеканала "Матч Премьер".

Для 25-летнего Клаудиньо это был дебютный сезон в "Зените". В августе прошлого года он переехал в Петербург из бразильского "Ред Булл Бразил".

В 23 матчах РПЛ полузащитник 8 мячей. "Зенит" стал чемпионом России.

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