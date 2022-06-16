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В Москве вынесли приговор наркоману, выбросившему из окна ребенка

19:12
  • четверг
  • 16 июня 2022

Обвинение запрашивало для мужчины 14 лет колонии

Старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что суд признал виновным в покушении на убийство малолетнего москвича, который в августе прошлого года в наркотическом опьянении выбросил с 5-го этажа своего 3-летнего сына.

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Обвинение запрашивало для Леонида Кудрявцева 14 лет колонии.

"Приговором Кузьминского районного суда города Москвы Леониду Кудрявцеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года", - сообщила Иванова (цитата по РИА "Новости").

Инцидент произошел 4 августа 2021 года в квартире дома по улице Шумилова. Будучи в состоянии наркотического опьянения, Кудрявцев взял на руки сына, вышел с ним на балкон пятого этажа и выбросил ребенка из открытого окна.

Мальчик выжил. В настоящее время он проживает с бабушкой.

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Леонид Кудрявцев, выбросившего ребенка из окна
Леонид Кудрявцев, выбросившего ребенка из окна
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