Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в автопроме

Многие партнеры приостановили сотрудничество с Россией

Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности. В частности, глава государства призвал обеспечить технологический суверенитет страны по основным параметрам автопрома.

"Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как, инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть, конечно же, российские", - сказал российский лидер, которого цитирует РИА "Новости".

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что многие партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с Россией или отказались от него. "Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно, уже отражается", - добавил Путин.

По его словам, показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году стали ниже.

Также глава государства напомнил, что с 2014 года в России реализуются специальные программы импортозамещения.

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