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Лавров ответил на вопрос о границах ДНР и ЛНР

19:45
  • четверг
  • 16 июня 2022

В ходе спецоперации Россия защищает Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, так как за последние восемь лет после государственного переворота на Украине и киевский режим, и опекающий его Запад категорически отказывались выполнять взятые на себя обязательства.

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"Мы будем отстаивать независимость [ДНР и ЛНР] в пределах той территории, на которой они в 2014 году провели соответствующий референдум. Этот процесс идет", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Он также заметил, что в ходе спецоперации Россия защищает Донбасс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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