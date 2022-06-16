Путин поручил поддержать автопром. Главное

О функционировании отрасли в новых условиях президент поговорил с правительством и представителями бизнеса

России необходимо обеспечить технологический суверенитет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию автопрома в Санкт-Петербурге. О функционировании отрасли в нынешних условиях президент поговорил с представителями крупного бизнеса и правительства. Обсуждали новые меры поддержки отечественных производителей и стабилизации внутреннего рынка.

Губернаторы, министры, руководители автоконцернов. На президентском совещании по развитию автопрома, пожалуй, единственный и главный вопрос: "Как наладить производство в условиях санкций?" Ряд поставщиков наших автозаводов находятся за границей. Это не какая-то российская специфика, а общемировая практика – объясняет Владимир Путин. Теперь многолетние экономические связи разорваны, несмотря на долгосрочные контракты.

"Очевидно, что этот демарш отразится на объёмах выпуска продукции, причём заметно. Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле – в пять раз ниже. Ещё раз хотел бы подчеркнуть: ситуация непростая. Вы это сами прекрасно знаете. В текущем году до окончания года нужно сделать всё необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой", - заявил Путин.

Упали продажи. По итогам пяти месяцев этого года сразу на 51%. Тогда как для сдерживания цен эта цифра должна быть вполовину меньше. Однако даже имеющиеся в салонах автомобили россияне пока не спешат покупать.

"Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса. В первую очередь это возобновление автокредитования - 10,2 миллиарда рублей. 4,9 - на льготный лизинг. 2,6 - на скидки по электрическому транспорту. Это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Измениться, по мнению президента, должны и цены на автомобили. Ведь за последние месяцы они выросли в несколько раз.

"У нас действительно цены падают на металл. Курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. Здесь же отмечу ещё один вопрос, который сильно волнует наших автолюбителей. Он касается технического обслуживания машин. Сохраняются ли гарантийные права автовладельцев, где они будут обслуживать свои автомобили, как обстоят дела с поставками запчастей", - сказал Путин.

В ближайшие 3-4 года "Автоваз" планирует разработать новую полностью российскую платформу автомобилей. В 2022 году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы концерн потратит миллиард рублей. А вот так, по мнению экспертов, может выглядеть новый автомобиль под легендарным брендом "Москвич" с современными комплектующими. После ухода компании Reno с российского рынка московский завод перешел на баланс города.

"Каждое рабочее место, по-моему, 7 мест поддерживает в других отраслях. Юрий Иванович подсказывает - 9. Уже 9. Поэтому это само по себе говорит о важности отрасли, я уже не говорю о самом её значении. Поэтому необходимо до 1 сентября, я прошу правительство это сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности. С учётом сегодняшних реалий. И, конечно, её ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств. Причём их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность нашей отрасли в целом", - сообщил глава государства.

Речь о так называемом технологическом суверенитете. Ведь научное развитие отрасли, по мнению президента, является ключевым.

Автомобили в нашей стране производили всегда. В начале 30-х годов прошлого века вышла малолитражка НАМИ-1. Первый советский лимузин - ЗИС-101-А. Обтекаемый кузов, кожаный салон, блеск металла - роскошь, а не средство передвижения. Эффектный "Аурус" - машина уже наших дней. Неделю назад такой автомобиль, только белого цвета, приобрел президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Много контрактов на Ближнем Востоке. Но все это эксклюзивный - штучный товар. На таком же ездит и Владимир Путин, а в 2010 году президент на "Ладе Калине" преодолел 300 километров по Забайкальским степям.

Крымский мост Путин открывал за рулём отечественного большегруза. С ними теперь другая проблема. Спрос упал, так как сократилось количество международных перевозок. На новые модели к тому же вынуждены ставить двигатели стандарта "Евро-2".

"Надо признать, что на текущий момент такая замена связана с понижением класса экологичности двигателей. А это вопрос не только заботы об окружающей среде в наших городах и регионах, но и фактор конкурентоспособности. Вы сами знаете, о чём я говорю, тем не менее, обращу внимание на то, что даже в дружественных странах у партнёров по евразийской интеграции действуют строгие экологические нормы в отношении грузовых автомобилей. Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков, их просто не будут пускать, а значит водители столкнутся с вопросами занятости", - заявил Путин.

"Не только решать конкретную проблему, но и думать о развитии" – еще одно замечание президента. Необходимо обновить парк общественного транспорта, чтобы повысить его безопасность. За ближайшие 5 лет в порядок должны привести 85% региональных дорог. В частности, решить проблему нехватки автозаправочных станций.

"Чрезвычайно важна сеть. Сеть будет, будет запрос на эту технику. Сети нет, где заправляться-то. Это один из ключевых элементов. Один из ключевых. И сразу ситуация в автопроме поменяется в целом. Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро. Без излишних бюрократических проволочек", - призвал президент.

Как реализуются президентские поручения, проверят осенью. Глава Минфина Антон Силуанов для поддержки автопрома сегодня предложил пересадить российских чиновников на отечественные машины. Этому призыву уже последовал губернатор Самарской области. На площадку Петербургского экономического форума Дмитрий Азаров приехала на "Ладе Весте".

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, Илья Милетдинов, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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