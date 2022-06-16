Россия не видит необходимости снижать добычу нефти

Любое снижение может привести к сокращению рабочих мест

Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью РБК, что сегодня снижать добычу нефти нет необходимости, так как любое снижение может привести к сокращению рабочих мест, консервированию скважин.

"Не факт, что снижение нашей добычи приведет к тому, что цены увеличатся", - уточнил при этом заместитель председателя правительства.

По словам Новака, дефицит покрывается новыми инвестициями и, соответственно, новыми объемами добычи.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предложил на фоне санкций снизить добычу нефти на 20-30%.

Как отметил Федун, Россия может эффективно, без потерь для государственного бюджета потреблять и экспортировать 7-8 миллионов баррелей нефти в сутки.

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