Съемочная группа "ТВ Центра" попала под обстрел в Донецке

Журналисты успели укрыться в доме

В Харьковской области в воздухе сбит украинский штурмовик Су-25. В Николаевской области ударами высокоточных ракет поражены 2 пункта управления беспилотниками. За сутки в общей сложности уничтожены свыше 250 районов скопления украинской военной техники. В их числе пусковая установка системы "Точка-У", комплекс "Бук-М1", боевая машина РСЗО "Ураган". Все эти орудия ВСУ используют для обстрелов мирного населения. Свежий пример - атака на центр Донецка сегодня. В этот момент там работала наша съёмочная группа.

На видео съемочная группа "ТВ Центра" укрывается от обстрела нацистов в одном из домов Кировского района Донецка. Над ним полчаса назад сбили ракету "Ураган", она упала на дорогу.

Украинские боевики специально используют поражающие элементы, чтобы было больше жертв среди мирного населения. Когда ракету сбивают, шрапнель разлетается не далеко, но может ранить человека без бронежилета. Так произошло и в этот раз — местного жителя увезли в больницу.

Мы заканчиваем съемки, и уже садимся в машину, но в это время — новый прилет. Сразу несколько съемочных групп прячутся в школе. Спускаемся в подвал, люди сидят там уже почти два часа.

Сотрудницам 82-й донецкой школы не повезло - когда они приехали на работу заполнять документы, начался артобстрел. Вот сейчас все находятся в бомбоубежище. С другой стороны, очень повезло, потому что никто не пострадал. Несмотря на то, что рядом со школой взорвались три украинские ракеты.

Российские военные и народная милиция ДНР отвечают на нацистские обстрелы. В отличие от ВСУ, со стороны союзных сил ракеты летят исключительно по военным целям после должной разведки. На ближнем краю используют, например, комплексы "Мста-С".

А это кадры работы экипажей вертолетов Ми-8. Радиоэлектронное оборудование, установленное на борту, создает помехи для ПВО противника. Главная задача - обеспечить безопасность полёта российских ВКС.

Только за прошлые сутки нашей авиацией, ракетчиками и артиллеристами уничтожены сотни районов скопления живой силы и бронетехники противника. Силами ПВО сбит украинский Су-25 и множество беспилотников. Кроме того, перехвачена ракета "Точка-У", а пусковая установка уничтожена.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова. Также в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов", – заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Похоже, от бессилия на поле боя нацисты вымещают злобу на гражданском населении. В Донецке в результате обстрелов вчера погиб один человек, сегодня один ранен. В Луганске — 8 погибших мирных жителей за сутки. Здесь украинские боевики также использовали запрещенные кассетные снаряды.

- Вчера хорошо крыли. Позавчера тоже. - А чем крыли? - Мины пролетали. Скорее всего, 155-е. "Ураганы".

Впрочем, несмотря на постоянные обстрелы, в освобожденных городах налаживается мирная жизнь. В Луганске продолжают работу по замене участка водопроводной сети. Техника и специалисты прибыли на помощь из России. Ремонт обеспечит бесперебойное водоснабжение — жители Луганска его очень ждут.

Денис Большаков, Андрей Пашутин, Анна Пешехонова, Донецкая Народная Республика. "ТВ Центр".

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