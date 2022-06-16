"На человеке поставлено клеймо": эксперт - о суде над Кевином Спейси

В Великобритании начинается громкий процесс по делу оскароносного актера

В Великобритании начинается громкий процесс по делу оскароносного Кевина Спейси. Звезду Голливуда, который прилетел на заседание из США, обвиняют в сексуальных домогательствах. Скандал тянется ещё с 2017 года. Тогда знаменитость подозревали в насилии, которое он якобы совершил 40 лет назад. Дальше были обвинения и в харассменте. Но разбирательства до суда не дошли. Теперь жертвами артиста назвали себя ещё трое мужчин.

К зданию суда Кевин Спейси подъехал на серебристо-голубом авто. В этой же гамме - только на несколько тонов темнее - и его элегантный костюм, который он небрежно застегивает на ходу.

- Мистер Спейси, что вы можете сказать по этому делу?

Вместо ответа - улыбка. Держать лицо оскороносному актеру пришлось вплоть до дверей суда. А путь оказался не таким простым. Спейси окружили десятки журналистов, сквозь которых оказалось не так просто пройти. Пожалуй, так настойчиво его не преследовали фотографы даже на красной ковровой дорожке.

Правда, что такое красная ковровая дорожка, похоже, Кевин Спейси уже успел забыть. И возможно, такое внимание, хоть и по скользкому делу, ему все же приятно. Так с улыбкой и вошел в здание суда. На этот раз актера обвиняют в сексуальном насилии в отношении троих мужчин. Истцы заявили, что стали жертвами голливудской звезды в период с 2005 по 2013 годы. В это время Кевин Спейси был художественным руководителем театра в Лондоне.

Сегодня актеру даже не пришлось отвечать на вопрос, считает ли он себя виновным. После 45-минутного предварительного слушания актера отпустили под залог, не ограничив даже свободу перемещения. Такое решение судьи многие не одобрили. И в соцсетях буквально жаждали крови.

- Кевин Спейси был освобожден под залог без каких-либо условий после того, как ему были предъявлены обвинения. "Система" работает не для того, чтобы помочь жертвам, она работает, чтобы помочь хищникам. - По крайней мере, он в суде. Разве это не важно? - Я потрясена тем, что это дело игнорируется, так много людей все еще поддерживают Кевина Спейси!

Скандал вокруг актера тянется с 2017 года. Тогда его обвиняли в сексуальном насилии, будто бы совершенном 40 лет назад. Позже были еще многочисленные обвинения в харассменте. Доказательств так никто и не представил. Спейси оправдали. Но многие от звезды отвернулись. В первую очередь, кинокомпании. Его в прямом смысле вырезали из уже снятого фильма "Все деньги мира" и отстранили от съемок в популярном сериале "Карточный домик".

"Юридически, конечно, очиститься он сможет, не сомневаюсь. Но здесь как клеймо. Если против него началась кампания, она будет уже завершена в теневом варианте, не столь публично. Но на человеке уже поставлено клеймо", - заявил Александр Голышев, доктор культурологии, профессор.

Второе слушание состоится 14 июля. Именно тогда суд спросит актера, считает ли он себя виновным. Но адвокаты Кевина Спейси заявили, что их клиент решительно отрицает все обвинения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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