Американцы уезжают из США на фоне неудач Байдена

Жители Калифорнии едут в Мексику ради дешевой жизни - это явление назвали массовой миграцией наоборот

Сегодня Федеральная резервная система США ухудшила прогноз роста ВВП страны и повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. Инфляция продолжает набирать обороты, заставляя американцев всё туже затягивать пояса. Рейтинг Джо Байдена уже достиг рекордного минимума за всё время его президентства. Но хозяин Белого дома настаивает на успехах своей администрации и намерен баллотироваться на второй срок.

Повышение ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов стало самым резким скачком за почти 30 лет. В Федеральном резерве предупреждают - этот показатель будет расти и дальше, а вот экономическое развитие страны только замедляться. Все попытки обуздать галопирующую инфляцию не дают результата. Джо Байден даже отправил письмо крупнейшим нефтяным компаниям страны с требованием нарастить объёмы производства для снижения цен на топливо. При этом снова попытался обвинить во всём Москву. Ответ от нефтяников не заставил себя ждать: заводы и так загружены по максимуму, а подорожание энергоносителей объясняется другими причинами.

"Сегодняшняя ситуация не возникла в одночасье и не будет быстро решена. Сегодняшние проблемы в значительной степени являются результатом высоких цен на нефть из-за дисбаланса спроса и предложения, изменений в логистике по мере выхода мира из пандемии, высокого потребительского спроса, запрета на российскую продукцию, а также из-за политических решений, принятых на протяжении многих лет сменявшими друг друга администрациями", - говорится в ответе.

Рейтинг Джо Байдена снижается третью неделю подряд и уже рухнул до 39%. Это худший показатель за всё время его пребывания на президентском посту. Работу Байдена не одобряют более половины граждан страны. А некоторые американцы и вовсе решили покинуть США. Это явление назвали массовой миграцией в обратную сторону.

"Всё больше калифорнийцев эмигрируют из страны. Они стремятся к более расслабленной и дешёвой жизни в Мексике. Да, в Мексике, не в Швейцарии. В Мексике! То есть всё настолько плохо в Америке Джо Байдена, что тысячи американцев добровольно уезжают в страну третьего мира, где идёт жестокая нарковойна! Да, там на обочинах валяются человеческие головы. Но это хотя бы не Лос-Анджелес!" - заявил Такер Карлсон, ведущий телеканала FOX News.

На этом фоне Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Кстати, на момент новых выборов ему будет почти 82 года. Чтобы привлечь на свою сторону потенциальных избирателей, глава Белого дома уже начал выступать с громкими заявлениями об успехах своей администрации. Правда, довольно сомнительных.

"У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю", - отметил Байден.

Прямых разговоров об экономическом кризисе Байден предпочитает избегать. На днях и вовсе заявил, что США лучше всех справляются с инфляцией. А в росте безработицы обвинил своего предшественника. Отметил - при экс-президенте США Дональде Трампе 20 миллионов американцев потеряли работу. Но не упомянул, что тогда вся страна оказалась на карантине из-за коронавируса.

"Он заявил, что создал почти 9 миллионов новых рабочих мест за 16 месяцев. Нет, не создал. Просто люди возвращаются на работу после пандемии. Я думаю, игра окончена. Он лжёт. Избиратели знают об этом, их доверию к президенту пришёл конец", - уверен Стюарт Варни, ведущий телеканала FOX News.

Видимо, понимая, что проверенный трюк с русофобией уже не работает, Байден сегодня решил несколько снизить накал страстей. И попросил своих подчинённых не заходить слишком далеко в разговорах о поддержке Украины, чтобы не создавать нереалистичных ожиданий у Киева и чтобы не провоцировать Москву.

Оксана Фомичева, Артемий Мельников. "ТВ Центр".

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