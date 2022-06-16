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Минобороны опубликовало доклад о биолабораториях США на Украине

21:53
  • четверг
  • 16 июня 2022

Документ посвящен анализу документов, полученных в ходе спецоперации

В рамках реализации американской военно-биологической программы на Украине изучали опасные вирусы, переносчиками которых являются комары, а также ставили опыты над пациентами психиатрических клиник без их согласия. Использовались сильные нейромодуляторы, способные нанести необратимый вред центральной нервной системе. И подобная практика длилась годами. Об этом говорится в докладе Минобороны России.

Документ посвящён анализу документов, полученных в ходе специальной операции по защите Донбасса. В ведомстве отметили - вскрывшиеся факты подтверждают, что США продолжают наращивать военно-биологический потенциал в обход международных норм. При этом Украине отведена роль испытательного полигона.

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