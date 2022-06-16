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Пранкеры разыграли Роулинг от имени Зеленского

20:36
  • четверг
  • 16 июня 2022

Писательница пообещала подумать над идеей сменить форму шрама Гарри Поттера на украинский трезубец

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала жертвой розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (известны под псевдонимами Лексус и Вован).
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Пранкеры говорили с писательницей от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись беседы показали на Петербургском международном экономическом форуме, когда обсуждали тему "Fake News в эпоху глобализации".

Во время беседы Роулинг пообещала подумать над идеей сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а его прическу — на чуб в запорожском стиле.

"Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Безусловно, это то, что я могу сделать сама", — заявила она (цитата оп РИА Новости).

Автор детективов и фантастики также не стала отказываться от предложения использовать ресурсы благотворительного фонда "Люмос", который собирает средства на поддержку детей, для приобретения оружия для украинской армии.

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