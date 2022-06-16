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Египет снимает все ограничения для туристов

20:54
  • четверг
  • 16 июня 2022

Но точные сроки пока не называются

Власти Египта отменяют все антикоронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов, передает портал Sada El Balad.
Грузия отменила последние ограничения на границе

"В ходе заседания кабмина Египта было принято решение снять все антиковидные ограничения, наложенные на въезд египтян или иностранцев для контроля за эпидемиологической ситуацией внутри страны и за ее пределами", - говорится в публикации.

Сроки снятия ограничений при этом не уточняются.

В настоящее время для въезда в Египет требуется сертификат о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратом или "Спутником V". Также можно предоставить ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе.

Правительство считает эпидемиологическую ситуацию в Египте стабильной.

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