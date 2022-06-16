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Coca-Cola окончательно уйдет из России

21:10
  • четверг
  • 16 июня 2022

В настоящее время компания занимается расходованием запасов

Coca-Cola Hellenic Bottling Company не будет производить напитков в России и прекратит здесь продажи, пишет со ссылкой на компанию Reuters.

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Уточняется, что в настоящее время в Coca-Cola занимаются расходованием запасов.

В марте компания объявила о приостановке бизнеса в России из-за ситуации на Украине.

Coca-Cola HBC в России принадлежат десять заводов по производству соков и безалкогольных напитков. В 2021 году продажи Coca-Cola в России составили около 2,1 миллиарда литров.

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