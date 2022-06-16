Coca-Cola окончательно уйдет из России

В настоящее время компания занимается расходованием запасов
Coca-Cola Hellenic Bottling Company не будет производить напитков в России и прекратит здесь продажи, пишет со ссылкой на компанию Reuters.
Уточняется, что в настоящее время в Coca-Cola занимаются расходованием запасов.
В марте компания объявила о приостановке бизнеса в России из-за ситуации на Украине.
Coca-Cola HBC в России принадлежат десять заводов по производству соков и безалкогольных напитков. В 2021 году продажи Coca-Cola в России составили около 2,1 миллиарда литров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"