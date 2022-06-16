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Переговоры по климату между Россией и США поставлены на паузу

21:22
  • четверг
  • 16 июня 2022

Об этом сообщил спецпредставитель российского президента

Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил на ПМЭФ, что переговоры со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри поставлены на паузу.

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"Мое убеждение состоит в том, что нужно нам понять, что происходит, какие взаимоотношения. Я остаюсь сторонником того, что глобальные вопросы международного характера должны ставиться на первостепенную повестку, потому что локальные конфликты всегда были, есть и будут", - отметил Эдельгериев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что не следует сводить на нет международную деятельность.

Ранее Эдельгериев отмечал, что решения ряда западных стран ухудшили ситуацию с выбросами парниковых газов. Речь, в частности, идет об изменении авиационных маршрутов и отказе от чистого топлива.

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