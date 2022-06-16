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Киев блокирует выезд гражданских в сторону Донбасса

22:00
  • четверг
  • 16 июня 2022

ВСУ провели постановочную съемку результатов удара по детской поликлинике в Одессе

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в четверг, что киевские власти блокируют выезд гражданских с подконтрольных Украине территорий в сторону Донбасса.

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В ведомстве добавили, что расценивают просьбы Киева о гуманитарных коридорах как попытки выиграть время для перегруппировки войск.

По данным российских ВС, в Днепре и Запорожье нацбатальоны массово проверяют мессенджеры гражданских на предмет подписок на пророссийские каналы. С начала июня в Днепре и Запорожье пропали более 350 мирных жителей, подозреваемых Украиной в лояльном отношении к России.

Россия призывает ООН, ОБСЕ и МККК оказать влияние на Киев для соблюдения им прав мирного населения, добавили в Минобороны.

Кроме того, стало известно, что ВСУ провели постановочную съемку результатов удара по детской поликлинике в Одессе, якобы нанесенного Россией.

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