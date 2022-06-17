Германия разволновалась после снижения прокачки газа по "Северному потоку"

В ситуации оказалась замешана Канада

Русские кран прикрутили, Германия газа в трубе не досчиталась! История о том, как немцы компрессор взялись ремонтировать. Прокачка газа по "Северному потоку-1" упала на треть. Вкратце история вопроса. Оборудование компании "Сименс" стоит на компрессорной станции Портовая в нашем Выборге, откуда газ идёт в Европу по "Северному потоку-1". Но компрессорам нужно техобслуживание. "Сименс" забрал один из них в ремонт, а обслуживание производят в Канаде. И всё бы хорошо, но валом посыпались санкции, и выяснилось, что Канада, нашего газа никогда и не нюхавшая, ввела такие санкции, что турбину "Сименс" теперь вернуть не может.

Поток газа по "Северному потоку-1" сократился. А тут подошло время техобслуживания следующего агрегата на нашем берегу. Его остановили, чтобы не нарушать правила эксплуатации. Прокачка в Германию упала ещё на треть. И в Берлине забили тревогу!

"Мое впечатление, что произошедшее вчера является политическим решением, а не техническим", - заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Браво, Хабек! Но причем здесь политика? Без техобслуживания даже компрессоры "Сименс" не работают, это не вечный двигатель. Вот вы вводите санкции, а уже потом начинаете думать, как газ получать? Или "Газпром" должен прокачивать вам топливо велосипедным насосом? Просто представим – мы открыли столовую, где кормим немецких тружеников. Немецкие труженики унесли в ремонт с нашей кухни газовую плиту. Мастерская плиту не возвращает. А немецкие посетители в столовой стучат пустыми тарелками и требуют еды.

В Германии задумались. Поняли, что политика ни при чём, и начали по-тихому просить Канаду, да верните уже компрессор этот, у нас заводы скоро встанут! Лето ещё перекантуемся, а зимой при свечах сидеть придётся. Германия во главе с канцлером выглядит не то мальчиком для битья, не то прислугой на побегушках. Тот факт, что интересы Европы ни в грош не ставят по ту сторону океана, даже обсуждать смешно. Велели американцы "Северный поток-2" прикрыть – остановили, турбину собственного производства из ремонтной мастерской приходится выпрашивать. А в выгоде Россия остаётся.

Сейчас цена на газ полторы тысячи долларов. Подсказка. Давно готов "Северный поток-2", гони по нему газ хоть завтра. Так переименуйте его в "Северный поток-1", против которого никакому дураку даже в Европе в голову не пришло вводить санкции. Получайте топливо. Сколько раз мы их проблемы решали - и с Украиной, которая газ воровала, теперь вот с турбиной. Они ж как беспризорники.

Ещё один такой ремонт - и Германия вообще без газа останется. Санкции вводить много ума не требуется. Когда без газа остаются, понимают, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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