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Автомобилестроение в России: проблемы и перспективы

08:41
  • пятница
  • 17 июня 2022

О ситуации в отрасли рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто

Как преодолеть проблемы, порождённые санкциями? Производство каких компонентов машин следовало бы наладить в России в первую очередь? Есть ли у нас технологические заделы, позволяющие выпускать продукцию на высшем мировом уровне?

Перспективы российского автомобилестроения Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

"Есть падение. Есть серьезные проблемы, с которыми наш авторынок еще не сталкивался. Но эти проблемы решаются. Весь мир пришел к выводу, что электронные компоненты надо производить самим. Такое решение принято и у нас. И это та трата, на которую надо пойти однозначно", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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