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Названы имена новых героев спецоперации

08:27
  • пятница
  • 17 июня 2022

Бойцы проявляют самоотверженность, мужество и высокий профессионализм

Новые имена героев спецоперации по защите Донбасса назвали в нашем Минобороны.
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Прапорщик Алексей Матьков, находясь под плотным огнем противника, оперативно восстановил работу поврежденной украинскими радикалами станции спутниковой связи. Благодаря чему удалось наладить устойчивую связь с командованием и полностью разгромить противника.

Заместитель командира взвода сержант Сергей Романов, обнаружив группу украинских националистов, вместе со своим подразделением принял решение навязать противнику бой. Сержант Романов прицельным огнем лично уничтожил четверых боевиков.

Старший лейтенант Иван Коршиков в ходе ночного рейда обнаружил и лично уничтожил минометный расчёт и замаскированный грузовик с оружием и боеприпасами иностранного производства, затем во время столкновения с группой неонацистов старший лейтенант Коршиков был ранен, но продолжил руководить подчиненными.

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