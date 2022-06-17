ВСУ ударили по Красному Лучу в ЛНР "Точкой - У"

Пострадал завод радиоэлектроники

Жители города Красный Луч в ЛНР провели минувшую ночь в подвалах и убежищах из-за многочисленных взрывов на местном заводе радиоэлектроники. Накануне вечером ВСУ выпустили по населённому пункту ракету "Точка -У".

На предприятии начался пожар и взрывы. Осколки разлетались по всему кварталу, во многих домах выбиты окна, повреждены десятки автомобилей. Спасатели не могут приступить к борьбе с огнём, пока в здании продолжаются взрывы.

В ДНР сообщили об обстрелах Горловки, Пантелеймоновки, Ясиноватой из "Градов". В посёлке около Волновахи в результате артиллерийского удара националистов ранен 11-летний мальчик. На подконтрольных Киеву территориях, в частности, Николаеве и Харькове, боевики продолжают размещать огневые точки в школах и больницах.

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