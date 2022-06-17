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В Берлине раскрыли цель поездки трио лидеров к Зеленскому

08:13
  • пятница
  • 17 июня 2022

Его подталкивали к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон жестоко разочаровал своего украинского коллегу Владимира Зеленского. За последние несколько недель он превратился из высокопоставленного европейского дипломата, сочувствующего Зеленскому, в хладнокровного прагматика, которого заботит лишь скорейшее завершение конфликта, а не целостность Украины.

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В Киеве такая позиция вызвала непонимание, пишет немецкая газета Die Welt. По данным издания, прибывшие накануне в украинскую столицу лидеры Франции, Германии и Италии за закрытыми дверями убеждали украинского президента сесть за стол переговоров с Россией.

В Киеве Макрон, Шольц и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Взамен они, скорее всего, убеждали Зеленского пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета.

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