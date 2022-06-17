Село в Курской области обстреляли со стороны Украины

Об этом рассказал глава региона

Пограничное село Гордеевка в Кореневском районе Курской области рано утром пятницы, 17 июня, подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Как написал глава региона в своем Telegram, пострадавших нет, обошлось без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбиты стекла.

Огневая точка противника была быстро подавлена. Ситуация находится под полным контролем российских пограничников и военных, полчеркнул Старовойт.

Населенные пункты Курской области, расположенной на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса. 15 июня был обстрелян пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

В регионе было принято решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности до 22 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"