ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Село в Курской области обстреляли со стороны Украины

08:37
  • пятница
  • 17 июня 2022

Об этом рассказал глава региона

Пограничное село Гордеевка в Кореневском районе Курской области рано утром пятницы, 17 июня, подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
ВСУ обстреляли универмаг в центре Донецка

Как написал глава региона в своем Telegram, пострадавших нет, обошлось без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбиты стекла.

Огневая точка противника была быстро подавлена. Ситуация находится под полным контролем российских пограничников и военных, полчеркнул Старовойт.

Населенные пункты Курской области, расположенной на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса. 15 июня был обстрелян пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

В регионе было принято решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности до 22 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обстрел со стороны Украины
Обстрел со стороны Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.