Байден счел санкции против России лучшим выбором для США

Американский лидер заявил об угрозе хаоса в Европе

При выборе политического курса речь идет не о выживании отдельных политиков, а о том, что лучше для Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

По утверждению Байдена, принимая решения об антироссийских санкциях, он действовал как главнокомандующий, а не как политик, заботящийся о результатах выборов.

Американский лидер заявил, что Европе грозит хаос, если "Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея станет еще более агрессивной со своими ядерными амбициями".

Поэтому, считает Байден, российским властям необходимо было дать отпор, несмотря на ухудшение экономической ситуации в США и политические риски для американских политиков, сообщает Associated Press.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса США неоднократно расширили антироссийские санкции. При этом в Соединенных Штатах отмечается рекордно высокая инфляция, в стране растут цены на топливо и продукты. В Федеральной резервной системе на этом фоне повысили ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Это самый резкий скачок почти за 30 лет. В ведомстве заявили, что показатель будет расти и дальше, а экономическое развитие — замедляться.

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