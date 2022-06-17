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Песков назвал современную экономику жертвой политики

09:19
  • пятница
  • 17 июня 2022

В Кремле сочли рестрикции ЕС и США ошибкой

Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Ее кладут на алтарь политики как жертву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, США и ЕС совершили ошибку, введя санкции на некоторые из позиций, в частности на российские удобрения. Песков пояснил, что именно Вашингтон и Брюссель не дают оплатить удобрения, застраховать суда, которые подходят под загрузку.

В результате цены на продовольствие растут и из-за инфляции и из-за ошибок, которые были допущены политиками за последние несколько лет, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подумать западных политиков о том, "как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться" в связи с продовольственным кризисом", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков отмечал, что против России развязана совершенно беспрецедентная по своим масштабам экономическая война, таких жестких решений в отношении Москвы Вашингтон не принимал даже во времена холодной войны. Россия столкнулась с попытками удушения и изоляции, а диалог с Соединенными Штатами в настоящее время полностью отсутствует.

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