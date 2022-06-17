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Макрон допустил вероятность визита в Россию

08:20
  • пятница
  • 17 июня 2022

Президент Франции отметил важность диалога с Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал в четверг, 16 июня, что не исключает вероятность личного визита в Россию для встречи с российским руководством.

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Как отметил политик в интервью телеканалу TF1, для этого "необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина".

Макрон заявил, что в сложившейся ситуации необходимо продолжать диалог с российскими властями.

В Москве пока не прокомментировали вероятность визита Эмманюэля Макрона в Россию.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Власти Украины отмечали, что европейские лидеры попытаются уговорить главу государства возобновить мирные переговоры с Россией, а также заявляли, что "Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС".

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