Макрон допустил вероятность визита в Россию

Президент Франции отметил важность диалога с Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал в четверг, 16 июня, что не исключает вероятность личного визита в Россию для встречи с российским руководством.

Как отметил политик в интервью телеканалу TF1, для этого "необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина".

Макрон заявил, что в сложившейся ситуации необходимо продолжать диалог с российскими властями.

В Москве пока не прокомментировали вероятность визита Эмманюэля Макрона в Россию.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Власти Украины отмечали, что европейские лидеры попытаются уговорить главу государства возобновить мирные переговоры с Россией, а также заявляли, что "Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС".

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