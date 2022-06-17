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В Думе пообещали не допустить рост тарифов ЖКУ более чем на 4%

09:41
  • пятница
  • 17 июня 2022

Органы власти не допустят более значительного роста

Индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля не превысит установленные 4%. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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Депутат подчеркнул, что есть четкая позиция российских властей, которые не допустят, чтобы сетевые организации повышали тарифы выше 4%.

По мнению Кошелева, модернизировать системы ЖКХ нужно не только за счет повышения тарифов, но в основном через государственные программы поддержки.

Парламентарий отметил, что важно уделить особое внимание разработке программ по замене тепловых сетей, систем водоснабжения и газоснабжения, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме была представлена инициатива о введении моратория на повышение оплаты коммунальных услуг с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Однако российское правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект, заявив, что такая мера вызовет дефицит оборотных средств ресурсоснабжающих организаций и выполнение ими плановых ремонтных работ.

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