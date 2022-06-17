На Москву идет летняя гроза

Ее ожидают во второй половине дня

Летняя гроза обрушится на столицу во второй половине дня. Об этом предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Во второй половине - кратковременный дождь, гроза", - цитирует синоптика ТАСС.

По прогнозам, атмосферное давление существенно меняться не будет, оно составит 746 мм ртутного столба. Термометры в Москве покажут 20-22 градуса выше ноля, в области - от 18 до 23. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

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