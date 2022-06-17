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На Москву идет летняя гроза

08:34
  • пятница
  • 17 июня 2022

Ее ожидают во второй половине дня

Летняя гроза обрушится на столицу во второй половине дня. Об этом предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

На Москву надвигается гроза с градом
Дождь, но кратковременный: чего ждать от погоды в Москве в пятницу

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Во второй половине - кратковременный дождь, гроза", - цитирует синоптика ТАСС.

По прогнозам, атмосферное давление существенно меняться не будет, оно составит 746 мм ртутного столба. Термометры в Москве покажут 20-22 градуса выше ноля, в области - от 18 до 23. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

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