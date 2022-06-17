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Названы сроки старта круглогодичной навигации по Севморпути

09:05
  • пятница
  • 17 июня 2022

Это позволит нарастить поставки СПГ на восток

Круглогодичная навигация по Северному морскому пути будет запущена уже в 2023 году. Это позволит нарастить поставки российского сжиженного природного газа на восточном направлении – при том, что спрос на него на азиатском рынке растет, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

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"Этот процесс уже идет. Уже в 2023-2024 году частично навигация будет круглогодичной, о чем глава НОВАТЭКа несколько недель назад доложил президенту. Это повлияет на возможность вывоза сжиженного природного газа в восточном направлении", - цитирует Корчунова "Интерфакс".

Россия и раньше учитывала перспективность азиатского рынка, а в последнее время стала уделять восточному направлению еще больше внимания. Российский дипломат напомнил, что активно развивается сотрудничество с Индией и с Китаем в Арктическом регионе, в том числе в экономической сфере.

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