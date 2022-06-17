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Российская "дочка" Google подала иск о банкротстве

09:42
  • пятница
  • 17 июня 2022

Компания заявила о невозможности выполнять денежные обязательства

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление российской "дочки" Google о собственном банкротстве. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Компания ранее заявляла о невозможности выполнять денежные обязательства.

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Как указывалось в сообщении компании, размещенном ранее на "Федресурсе", она не в состоянии выполнять требования о выплате выходных пособий и об оплате труда сотрудников, работающих или работавших по трудовому договору. Не может Google и вносить обязательные платежи в установленные сроки, передает ТАСС.

Днем ранее стало известно, что мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей. Причина – отказ компании локализовать личные данные пользователей в России. Google уже штрафовали за это на 3 миллиона рублей в августе 2021 года, однако компания нарушение так и не устранила.

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