Будущее российской и мировой экономики обсуждают в Петербурге

Все ждут выступление Владимира Путина на ПМЭФ

Будущее российской и мировой экономики, улучшение инвестиционного климата и поиски новых возможностей в изменившемся мире. В Санкт-Петербурге - основной день Международного экономического форума. Ключевым событием станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Круг тем - обширный. Основное внимание - экономическим процессам, противостоянию санкциям и поиску новых партнёров. На полях форума заключены десятки крупных контрактов и стратегических соглашений.

В пятницу ключевой день Петербургского экономического форума, участники ожидают выступления на пленарном заседании президента России, оно запланировано на 14 часов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявлял, что речь будет продолжительной и коснётся вопросов предстоящего экономического развития России.

По многолетней традиции, программа ключевого дня форума началась рано утром, с делового завтрака Сбербанка. Руководители госструктур и бизнесмены за чашкой чая обсудили, какие отрасли в стране требуют наибольшей поддержки государства. Конечно, говорили о санкциях. Первый эффект от них получился более мягкий чем ожидалось, но чтобы развивать экономику дальше, стране требуется серьезная корректировка направления.

Главный вызов, по мнению участников дискуссии, сейчас - это предстоящая работа по структурной перестройке экономики, которую не удавалось начать много лет. Сейчас - самый подходящий повод.

"Давайте продолжать начатое. Бережно относиться к тому что делали. Структура экономики изменится", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Обсуждались сегодня на форуме и вопросы здравоохранения. Среди участников дискуссии - министр здравоохранения Индии. Он отметил: сотрудничество с Россией во время пандемии было позитивным, и этот опыт нужно продолжать.

"Мы стремимся к равенству для всех людей в сфере здоровья, чтобы доступ к медицинским услугам был у всех одинаковый. Мы и дальше должны работать вместе, передавать друг другу знания, технологии производства", - заявил Мансух Мандавия.

Агентство стратегических инициатив России представило результаты ежегодного национального рейтинга состояния инвестиционного климата российских городов - это такое своеобразное соревнование между субъектами страны по внедрению частных инфраструктурных проектов. Он составляется по опросам предпринимателей, которые вкладывают деньги в регионы. В прошлом году в первую пятёрку вошли Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Республика Башкортостан.

"Москва четвертый раз подряд занимает первое место. Это не случайно. Москва последние годы стала большой экспериментальной площадкой, где отрабатываются новые методы и механизмы взаимодействия с бизнесом. И не только в инвестиционном рейтинге Москва стала лидером, но и в рейтинге качества жизни Москва тоже заняла первое место", - рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

В Санкт-Петербургском международном экономическом форуме принимают участие 127 стран, в эти дни здесь заключаются десятки крупных соглашений о сотрудничестве. Например, хозяин мероприятия Санкт-Петербург заключил договоры по инвестициям на 234 с лишним миллиарда рублей. "Газпром" подписал техническое соглашение с корпорацией CNPC на поставку газа по дальневосточному маршруту в Китай.

"Газпром" фиксирует уход от доминирования доллара в сделках по газу - большинство европейских клиентов корпорации уже перешли на оплату газа в рублях, об этом рассказал на форуме вице-премьер Александр Новак. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что сейчас на первое место выходит совершенно другая формула взаиморасчетов: сначала продали газ, потом его добыли.

В руководстве "АвтоВАЗа" после вчерашнего совещания с Владимиром Путиным заявили, что не планируют массовых сокращений и готовятся к оптимизации производства. Все три нитки конвейера в Тольятти будут запущены в ближайшее время. "Почта России" будет строить новые логистические центры в Пермском крае, а в Краснодаре к 2026 году создадут промышленный парк площадью более 20 га, объем инвестиций составит порядка 6 млрд рублей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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