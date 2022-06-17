Украинские военные бьют по жилым кварталам Донецка

Используется крупнокалиберная артиллерия

Утром киевские силовики вновь открыли массированный огонь по Донецку и пригородам. Десятки снарядов выпустили по жилым кварталам. Использовали крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы. Повреждено несколько зданий. В Луганской республике ранены 20 человек. ВСУ в очередной раз применили комплекс "Точка-У". Частично обесточен город Красный Луч. Местные власти эвакуируют жителей из зоны обстрела.

Реактивный снаряд украинских националистов упал точно в жилой дом. От здания в посёлке Землянки остались лишь обгоревшие доски и искорёженный металл. Жильцы знали, что идёт обстрел, и спрятались в подвале. Именно это и спасло им жизнь.

В самом Донецке киевские каратели тоже оставили свой подлый след. Терроризируя населения, нанесли артиллерийский удар по жилому массиву в Ворошиловском районе города. Значительные повреждения получило офисное здание, подорваны припаркованные неподалёку автомобили. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Населённые пункты Луганской народной республики тоже обстреливают. Украинские военные ударили ракетой комплекса "Точка-У" по городу Красный Луч. Гигантский столб дыма после прилёта снаряда заметно со всей округи. ВСУ били по местному заводу с одноимённым названием.

В момент затишья бойцы народной милиции ЛНР попытались эвакуировать людей из Северодонецка. Однако объявленный режим тишины был нарушен. Украинские радикалы открыли огонь по жилым кварталам в тот момент, где начали собираться люди для отъезда из города.

Местные жители рассказывают, что при отступлении в промышленную часть города военные ВСУ грабили и поджигали жилые дома.

Несмотря на обстрелы, в городах Донбасса продолжает работать медицина. На помощь местным докторам приходят российские военные медики. Причём, лечат не только раненых солдат, но и проводят приём населения. Если есть возможность, перевозят пациентов в полевой госпиталь. Но всё чаще неотложные операции приходится проводить в полуразрушенных зданиях больниц и поликлиник.

Не оставляются попытки наладить поставку на Донбасс и медикаментов. В первую очередь, инсулина для лечения диабета. Решением этой проблемы вплотную занялся Международный Красный Крест. Об этом сообщил глава региональной делегации комитета. Однако есть ряд трудностей. Грузовикам трудно проехать через линию фронта. Также есть затруднения со складированием препаратов. Инсулин нельзя хранить при температуре выше 4-х градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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