Участвующих в спецоперации военных ремонтников наградили

Награды получили порядка 50 специалистов

От их профессионализма напрямую зависит боеспособность нашей армии. Военных ремонтников, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, отметили государственными наградами.

Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" вручил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин. Он поблагодарил бойцов, которые на высочайшем уровне обеспечивают бесперебойное обслуживание и восстановление танков, БМП, самоходных артиллерийских установок - всей той техники, что задействована в сражениях за народные республики.

Всего заслуженных наград удостоились около 50 специалистов ремонтно-эвакуационного полка, сообщает "ТВ Центр".

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