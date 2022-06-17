Команду Байдена уличили в лени и оторванности от реальных вещей

Заявление сделал бывший госсекретарь

Западным оружием киевский режим уничтожает собственное население. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва начала спецоперацию по защите Донбасса, потому что у неё не оставалось другого выхода.

Боль, ужас и ад - самые популярные слова в сегодняшних заголовках британских газет. Пресса не скупится на эпитеты, описывая погружение страны в пучину экономического кризиса. Инфляция зашкаливает. Центробанк внепланово повысил ключевую ставку. Будет ещё хуже, пугают читателей журналисты. По прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция ускорится до 11 процентов.

"Семья из четырёх человек будет тратить на продукты 439 фунтов в месяц. Для сравнения, раньше было 396 фунтов. Британская экономика испытывает сильнейшее инфляционное давление с 1970-х годов", - отмечает СМИ.

Неутешительные прогнозы выдаёт и американский Федрезерв. Регулятор понизил прогноз роста ВВП, увеличил ключевую ставку и распродаёт запасы ценных бумаг. Но попытки обуздать рекордную инфляцию не приносят результата. Стоимость продуктов и бензина будет расти и дальше, признали финансовые власти США. Но благополучие американцев - не главное, уверен Джо Байден. А затягивание поясов - лучшее, что могло с ними случиться в сложившихся обстоятельствах. Буквально это американский президент и заявил в интервью журналистам.

"Это не вопрос моего политического благополучия. Это вопрос того, что является наилучшим для страны, без шуток. Что бы случилось, если бы НАТО - эта могущественная сила, которую мы создали - отстранилась от российской агрессии? Я принимал решение об экономических санкциях против Москвы не как политик, а как главнокомандующий", - заявил Байден.

Что творится в голове у хозяина Овального кабинета и почему он так странно мыслит, объяснил бывший госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Байден практически живёт в параллельной реальности.

"Всё дело в глупости нынешней администрации. Вся команда Байдена - люди из его ближайшего окружения - настолько ленивы, настолько оторваны от реальных вещей, которые важны для американского народа, что всё, что он слышит в своём маленьком кругу, прямо противоположно тому, что важно для граждан США", - отметил Помпео.

Зато реальное положение дел понимают в Брюсселе. И что бы ни заявляли лидеры ЕС публично, в кулуарах они уговаривают Зеленского поскорее начать переговорный процесс. Для этого, как пишет влиятельное немецкое издание "Вельт", европейские лидеры и ездили в Киев:

"По всей видимости, за закрытыми дверями лидеры старались подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который несут их страны из-за войны, становится всё больше, и его всё труднее компенсировать".

Поставки Западом оружия киевскому режиму лишь затягивают военные действия - неоднократно заявляли в Москве. Сергей Лавров в интервью британскому "Би-би-си" назвал вещи своими именами: Брюссель и Вашингтон продаёт вооружения Украине, чтобы она продолжала бомбить собственных мирных граждан.

"То, что сейчас вашим оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно так же, как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек - кто-нибудь об этом вспоминает сейчас?" – сказал Сергей Лавров.

В эфире "Би-би-си" об этом не говорят. Зато широко освещают нужды правящего украинского режима. Посол страны в Германии Мельник вновь потребовал от канцлера Шольца передать Киеву тяжёлое вооружение. А также - принять страну в ЕС. Свои рекомендации по вопросу предоставления ей статуса кандидата еврокомиссары озвучат уже сегодня. Окончательное решение лидеры Евросоюза примут на саммите в конце июня.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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