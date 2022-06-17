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Сотни украинских семей оказались без жилья в Британии

11:55
  • пятница
  • 17 июня 2022

Европейцы уже устали от украинцев

Сотни украинцев, бежавших из страны в Британию, оказались на улице. Об этом сообщает газета Guardian. По официальным подсчётам муниципальных властей, с конца февраля за помощью обратились около 500 украинских семей с детьми. Многие из них вынуждены ночевать на вокзалах и в приютах для бездомных.
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Издание напомнило, что беженцы могут приехать в страну с помощью двух программ - семейных виз и специальной схемы "Дома для Украины". Она позволяет британцам приютить мигрантов или предоставить им деньги для оплаты жилья.

Как отмечают журналисты, чаще всего беженцы оказываются на улице из-за нарушения первоначальных договорённостей с владельцами квартир. Другие считают условия для проживания неприемлемыми. Муниципалитеты все жалобы игнорируют, сообщает "ТВ Центр".

Непросто украинцам и в Швейцарии. Как сообщают местные СМИ, граждане начали буквально "уставать" от беженцев. Сказываются культурные различия. Поведение восточных соседей часто вызывает удивление у местных жителей.

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