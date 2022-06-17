Индию охватили протесты из-за новой системы призыва в армию

Власти хотят сократить срок службы

Индию охватили массовые протесты против новой системы набора в армию. Новость о сокращении срока службы вызвала волну негодования. Толпы разгневанных молодых людей устраивают беспорядки в городах, поджигают административные здания и устраивают погромы на железнодорожных станциях.

Толпы молодых мужчин вышли на улицы в Индии в знак протеста против военной реформы. Министр обороны Раджат Сингх объявил о новой системе призыва в армию, которая предполагает сокращение срока службы. Для жителей Индии это означает, прежде всего, рост безработицы. Срок контракта теперь составит не более 4-х лет. Раньше оставаться в рядах армии можно было до 17 лет и впоследствии получать военную пенсию.

"Перемены необходимы. Индия уступает только США и КНР по расходам на оборону. Но большая часть их уходит на зарплату и пенсии. Изменения позволят сократить затраты", - заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх.

На хинди новая система набора контрактников называется "агнипат", что в переводе означает "огненный путь". Практически таким он и стал. Во многих городах - массовые беспорядки. Дело дошло даже до поджога двух поездов в штате Бихар.

Протестующие подожгли и офис правящей партии "Бхаратия джаната парти", в которой состоит действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди. Демонстранты заблокировали дороги, в том числе и железнодорожные пути в городе Бихия.

Протестующие забросали камнями дом высокопоставленного чиновника в 50 километрах от Нью-Дели, и полиции пришлось разгонять всех выстрелами в воздух. Не разделили решения министра обороны и депутаты верхней палаты парламента. Они выступили против военной реформы. В качестве аргумента представили свои прогнозы. 75% набранных по этой схеме мужчин после четырех лет службы станут безработными. И не смогут воспользоваться социальными пособиями.

Но в Минобороны Индии уверены, что реформа, напротив, повысит профессиональный уровень военных и расширит возможности молодежи при поступлении на военную службу.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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