Ныряющие за едой пятнистые олени попали на видео

Видео было получено с помощью фотоловушки

Уникальные кадры от Национального парка "Земля леопарда" - на видео попали ныряющие пятнистые олени. Впервые в мире этот вид застали в поисках пищи под водой. Ранее такой способ добычи пропитания у этих животных не был описан наукой, сообщает "ТВ Центр".

Видео было получено специалистами с помощью фотоловушки, установленной у озера. На записи видно, как олени практически полностью погружаются в воду на довольно длительное время. А затем выныривают с добычей - растениями со дна, которые богаты питательными веществами и минералами. Рекордсменом стал один из самцов, он продержался под водой целых 18 секунд.

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