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Расходы российского бюджета вырастут на 3 трлн рублей

10:25
  • пятница
  • 17 июня 2022

Об этом рассказал глава Минфина

Общий объем расходов федерального бюджета в 2022 году вырастет на 3 трлн рублей, примерно до 26 трлн рублей. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Глава Минфина объяснил это введением льгот по налогам и снижением ставок по отдельным налогам для производителей продуктов, которые Россия стала в меньшей степени получать из-за санкций. То же самое касается государственных субсидий.

Силуанов заявил, что "жизнь такова, что нужно помогать импортерам", поэтому правительство приняло "такого рода решений очень много".

В результате на расходную часть бюджета власти выделяют дополнительно 3 трлн рублей сверх плана, цитирует министра ТАСС.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что федеральный бюджет Российской Федерации по итогам 2022 года будет сбалансированным. Он подчеркнул, что "в итоге доходы и расходы сбалансируются, в целом по году бюджет будет примерно сбалансирован".

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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