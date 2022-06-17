10 юных звездных мам: кто из знаменитостей рано родил

И как они с этим справились

Лера Кудрявцева, Глюк'oZa, Анжелика Агурбаш, Юля Волкова, Слава… Они стали мамами, едва закончив школу. Как они справились с этой ролью?

Ирина Аллегрова

Шальная императрица российской эстрады Ирина Аллегрова родила единственную дочь Лалу в 20 лет от первого мужа баскетболиста Георгия Таирова. Этот брак певица называет ошибкой молодости.

"Замуж она выходила не то чтобы по любви, а в некотором смысле назло предыдущему ухажёру, с которым ничего не получилось", - считает журналист Илья Легостаев.

Но назло полюбить мужа у неё так и не получилось. В итоге Аллегрова подала на развод. Муж так обиделся, что оборвал все связи и с ней, и с дочкой. А Ирине было всё равно. Оставив маленькую дочку Лалу с дедушкой и бабушкой, певица уехала покорять Москву.

"Миллионы детей, в том числе и я, выросли у бабушек и у дедушек в то время, как родители зарабатывали нам трусы, носки, учебники, потом компьютеры, хорошее образование и медицину", - говорит певица Лолита.

Зарабатывать Аллегрова начинала с ресторанов. Пела по вечерам и ночам, затем вышла замуж второй раз за руководителя ансамбля "Молодые голоса" Владимира Блехера. И надо сказать, сразу перевезла родителей и дочь в Москву.

"В этом плане, наверное, странно говорить, что она кукушка, которая бросила собственного ребёнка родителям, а сама здесь порхала по музыкальным Олимпам", - говорит Легостаев.

По Олимпам Ирина уж точно не порхала. Денег от выступлений на сцене поначалу на всю семью не хватало. Поэтому Аллегрова по ночам пекла торты на заказ, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

"Представляете какая? Настоящий предприниматель еще оказалась, не только замечательная и талантливая певица", - говорит певица Жасмин.

И плюс ко всему женщина с сильным характером. Она смогла пробиться на эстраду и стать одной из самых успешных артисток российского шоу-бизнеса. А с Лалой Аллегрова больше не расставалась. Дочка долгое время работала концертным директором своей звёздной мамы. Её даже в тусовке прозвали серым кардиналом семейства. Сегодня дочке Аллегровой пятьдесят, а она по-прежнему живёт со своей мамой, да не просто сама, а с сыном Александром и своим возлюбленным. Теперь у Аллегровой есть шикарный загородный дом с большой территорией, из которого певица очень редко куда-то выбирается.

Слава

Певица Слава, она же Анастасия Сланевская, впервые стала мамой в 19 лет. Отец ребёнка, бизнесмен Константин Морозов, был старше на 10 лет. Рождение ребёнка стало для пары настоящим испытанием. До двух лет девочка практически не спала и постоянно плакала. Не выдержав напряжения, Константин Морозов ушёл, оставив юную возлюбленную с маленькой дочкой на руках. Чтобы прокормить себя и ребёнка, она устроилась работать в модельное агентство. Даже засветилась в клипах Михаила Шуфутинского и Владимира Преснякова. Но из-за буйного нрава девушку уволили, после чего она пошла работать хостес в казино. Там-то она и познакомилась с бизнесменом Анатолием Данилицким, который стал её гражданским мужем и спонсором. Как и многие коллеги по цеху, Сланевская оставила дочку на бабушку и с головой погрузилась в сольную карьеру.

"У меня никогда не было обиды. Даже когда я была ребёнком, я всегда понимала, что её нет не потому, что ей так хочется. Её нет, потому что у неё много работы. Она мне не раз говорила: "Я работаю для тебя", - говорит дочь Славы Александра Морозова.

Похоже, что певица убеждала в этом не только дочку, но и себя саму. Как она потом признавалась в интервью, то время было для неё настоящим адом. Она постоянно чувствовала вину за то, что она плохая мать.

Зато со второй дочкой, рождённой от Данилицкого, певица старалась проводить больше времени. Она родила её уже после тридцати, когда карьера была налажена. Поэтому и старшей дочери певица советует не торопиться с детьми.

"Да, она говорит: "Желательно не глупи, пожалуйста. Сделай всё аккуратно". Ну да, такой разговор был", - говорит Александра Морозова.

Видимо, профилактические беседы работают. Саша в свои 23 года успела пожить в гражданском браке, но детьми не обзавелась. Вместо этого занимается учёбой и пробует себя в шоу-бизнесе, как и мама.

"У неё вокальные данные переплёвывают мои раз в пять. Поэтому мы выбрали путь такой уже проторенной дорожкой, где я могу ей, по крайней мере, хоть чуть-чуть помочь. И вот сейчас мы поём. Но она учится на лингвиста", - говорит сама Слава.

В общем, можно сказать, что с ранним материнством Слава справилась на славу.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте съехалась с Владимиром Пресняковым, когда ещё училась в школе, так что новость о том, что в 19 она родила сына Никиту, шок у общественности не вызвала.

В то время популярность Преснякова набирала обороты. Он записывал альбомы, гастролировал, пропадал на студиях. Говорят, что разногласия между ними начались именно из-за этого. В конце 90-х пара рассталась. Кристина с головой ушла в работу, а Никиту воспитывала между гастролями и репетициями. Бабушки, дедушки помогали по мере возможностей, но сами были вечно в разъездах, ведь они у Никиты тоже звёздные. С одной стороны - Алла Пугачёва, с другой - Владимир и Елена Пресняковы. Понятно, что с такой семьёй у Никиты не было шанса стать каким-нибудь инженером. Он учился на режиссёра. Но в итоге тоже занялся музыкой.

"Моя группа "Малтивёрс" меня полностью поглощает. Вот почти каждый день мы здесь занимаемся музыкой и пишем, сочиняем, репетируем. В общем, такой креативный процесс", - говорит Никита Пресняков.

Никита женат, но детей у него пока нет, зато есть брат и сестра. Кристина родила второго сына Дэни от бизнесмена Руслана Байсарова, а дочка Клавдия появилась в нынешнем браке с Михаилом Земцовым. И с ней, по признанию певицы, она наконец-то начала наслаждаться материнством.

"Дело в том, что девочка. Конечно, с девочкой у мамы взаимосвязь намного сильнее", - считает балерина, актриса Анастасия Меськова.

Плюс к этому Орбакайте уже звезда такой величины, что может позволить себе отказываться от каких-то проектов, чтобы больше времени проводить дома.

Наталья Водянова

Супермодель Наталья Водянова не побоялась прервать карьеру в 19 лет, чтобы родить ребёнка.

"Я когда родила, у меня, видимо, может быть, такая физика или генетика такая, я очень сильно похудела. До этого я не считалась подиумной моделью. И тут вдруг я похудела так, что через три недели после рождения Лукаса я уже делала все показы", - рассказывала Водянова.

А новорождённого Лукаса Наталья в то время оставляла даже не с бабушкой, а с чужой тётей. В свои первые месяцы жизни ребёнок сменил около тридцати нянь. С другой стороны, присматривать за сыном вполне мог отец - английский лорд Джастин Портман. Но не тут-то было. После рождения ещё двоих детей, дочки Невы и сына Виктора, отношения пары совсем разладились. По мнению Натальи, супруг словно изолировался от семьи и переложил на неё все обязанности по воспитанию наследников. При том, что именно она обеспечивала всю семью. Через девять лет брака Водянова и Портман развелись.

Однако супермодель недолго оставалась в одиночестве. Сейчас она замужем за наследником модной империи и миллиардером Антуаном Арно. Наталья родила ему ещё двоих сыновей Максима и Романа. Чтобы больше времени проводить с детьми, она берёт их почти во все рабочие поездки.

"Мои детки привыкли к такому космополитичному образу жизни, поэтому они очень любят куда-то ехать, что-то делать. Для них это очень интересно", - говорила Водянова.

И самое главное, при том что у Водяновой уже пять детей, она до сих пор выглядит почти так же, как после рождения первенца Лукаса. В общем, Наталья Водянова - живое доказательство, что дети карьере, даже модельной, не помеха.

Юлия Волкова

Певица Юлия Волкова тоже стала мамой в 19 лет. Юля как будто жила год за десять, причём и в личном, и в профессиональном плане. В девять лет она начала петь в "Непоседах", а в десять снялась в "Ералаше". А в 14 лет Юля попала в "Тату". И там всё было уже не по-детски. Они с Леной Катиной изображали страсть и целовались в клипах и на сцене.

"Как бы немножко было странно, но мне очень нравилась музыка. Безумно нравилась музыка. Я в то время ещё не совсем понимала, что происходит, потому что мне было, может быть, лет десять", - говорит певица Клава Кока.

Те, кто понимал, конечно, не особенно и верили в искренние чувства между девушками. Но пиар получился отличный. О "Тату" заговорил весь мир. Как вдруг как гром среди ясного неба новость о том, что Волкова ждёт ребёнка. Девушка забеременела от своего телохранителя Павла Сидорова.

"Отношения у них с Юлей были очень непростые, очень эмоциональные и очень такие взрывные. И когда у них появился первый ребёнок, это только всё испортило", - рассказывает журналист Илья Легостаев.

В итоге с телохранителем певица рассталась. И несмотря на то, что её ребёнок никак не вписывался в легенду о нетрадиционной ориентации, всё равно решила рожать. Правда, Юля надеялась, что после родов вернётся в группу и продолжит головокружительную карьеру. Но, увы, новые треки группы "Тату" хитами не стали, а поклонники куда-то исчезли.

В 2009 году дуэт распался. Юля успела родить второго ребёнка от сына олигарха Парвиза Ясинова. Какое-то время она продолжила петь сольно, потом надолго пропала со сцены. А когда вернулась, то что-то случилось с её знаменитым звонким голосом. Сегодня Волкова редко светится на звёздных тусовках. О личной жизни не распространяется. Соцсети почти не ведёт. Лишь изредка выкладывает фотографии своих повзрослевших детей.

Лера Кудрявцева

Сына Лера Кудрявцева родила в 19 лет от первого мужа.

"Там первые, вообще, отношения... Не то, что не позавидуешь никому, даже злейшему врагу не пожелаешь то, через что ей пришлось пройти", - рассказывает телеведущий Андрей Разыграев.

Но тогда, наоборот, Лере завидовали все девушки, ведь её мужем был участник группы "Ласковый май". Правда, не солист, а барабанщик Сергей Ленюк, но тоже неплохо. Лера моталась с мужем по гастролям. А потом родила ему сына и назвала необычным именем - Жан - в честь актёра Жана-Клода Ван Дамма. Она обожала фильмы с его участием.

Но Жан Сергеевич чувства родителей не скрепил. Молодые люди быстро расстались.

"Если нет любви, уходить не глядя, прямо бежать и прямо спотыкаться, но бежать", - говорит сама Кудрявцева.

Злые языки говорили, что Лера убежала не только от Сергея, но и от сына. Якобы Жана воспитывали её родители. Мальчик рос вдали от светской тусовки и знаменитую маму видел чаще всего на экране телевизора. Правда, в интервью Кудрявцева потом оправдывалась, что по несколько раз в день говорила с сыном по телефону, была в курсе всех подробностей его жизни.

"Я думаю, что личного присутствия звонки, конечно, не заменят, но в любом случае это оказание внимания и участие в жизни своего ребёнка", - рассуждает певец Родион Газманов.

В 2018 году у Жана родился сын. Лера стала бабушкой. Но в это время она сама была на сносях. Ведущая родила долгожданную дочку от Макарова. Сегодня телеведущая души не чает в обоих детях. Часто выкладывает в соцсетях фотографии с внуком. А с дочкой проводит всё свободное время.

Глюкоза

Когда певица Глюкоза, а она же Наталья Чистякова-Ионова, выкладывает в соцсетях фото со своей старшей дочерью, в комментариях пишут, что дочка выглядит чуть ли не старше мамы.

"Я просто рано стала мамой. В 19 лет я родила свою дочь. Поэтому вы рожайте пораньше и прекрасно будете выглядеть рядом со своими детьми", - говорит сама Глюкоза.

Дочка певицы Лида носит мешковатые вещи, коротко стрижётся, в общем, выглядит не секси... в отличие от мамы, которая недавно пришла на одну из музыкальных премий в очередном голом наряде. Может быть, поэтому Лида бунтует, что ей стыдно за маму, и она не хочет быть на неё похожей? К четырнадцати годам девочку отчислили из двух школ. Из одной - за плохое поведение, из другой - за курение.

"Я на самом деле, конечно, не всё понимаю, но просто стараюсь понять. И это самое важное. Конечно, за чем-то я не успеваю, где-то мне жалко её волосы", - говорит Глюкоза.

Хотя сама Наталья в юности вытворяла кое-что похлеще. Она рассказывала, что в 12 лет уже попробовала алкоголь и различные запрещённые вещества. Но Наталья вовремя опомнилась, встретила продюсера Максима Фадеева, который сделал её популярной певицей. Потом удачно вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, родила двух дочерей, которые не помешали ей выступать дальше.

"Слушайте, дети - это не болезнь, дети - это не помеха. Детей должно быть много", - говорит Глюкоза.

Кстати, Лида тоже начала петь, скрываясь под мультяшным образом. Кто знает, может, скоро девочка передумает и начнёт одеваться так же, как мама. Ведь яблоко от яблоньки недалеко падает.

Анжелика Агурбаш

Певица Анжелика Агурбаш впервые стала мамой в 17 лет. Сегодня её дочке Дарье уже 34 года. Так что рядом они выглядят, скорее, как подружки.

Своё раннее материнство певица объясняет довольно просто, говорит, что всегда чувствовала себя взрослее сверстниц. С отцом Даши, белорусским актёром Игорем Линёвым, Анжелика познакомилась в 16 лет. Девушка влюбилась без памяти. Вышла замуж и тут же забеременела.

"Я считаю, что это не про любовь, а про гормоны. Очень много написано литературных произведений, та самая пресловутая любовь - это на самом деле не любовь, а гормональный всплеск", - рассуждает балерина Анастасия Меськова.

Гормоны действительно играли, вот только не у Анжелики, а у Игоря. Через два года совместной жизни она узнала о его изменах. Певица не стала выслушивать объяснений, взяла годовалую дочку и уехала к маме. Личная жизнь была в руинах, зато карьера пошла в гору. Анжелика попала в белорусский ансамбль "Верасы" и больше времени проводила на гастролях, чем дома с дочкой.

"Я помню, когда она уходила на гастроли или уезжала куда-то, я очень расстраивалась. На выходе уже я могла вцепиться ей в ногу, визжала и орала: "Мамочка, любимая, не уходи, пожалуйста, не бросай меня!" – рассказывает дочь Агурбаш Дарья.

Конечно, певица дочку не бросала, а оставляла с бабушкой. А сама старалась заработать ей на тетрадки, шоколадки. Отец девочки практически ничем не помогал.

"Для меня мама моя - и мама, и папа, два в одном. Папа, да, номинально существует, он прекрасный мужчина. Но он для меня всё-таки чужой человек", - откровенничает Дарья.

Но Анжелика хотела, чтобы у Даши был отец, пусть и неродной. После Линёва она сошлась с тренером по бодибилдингу Валерием Бизюком, родила от него сына Никиту. Но семьи у них тоже не получилось. А потом певица познакомилась с колбасным королём Николаем Агурбашем. Можно сказать, это он сделал её известной на всю Россию. Вкладывал миллионы в её карьеру. В этом браке у певицы родился третий ребёнок, сын Анастас, но сказка обернулась кошмаром. Олигарх оказался тираном и изменщиком. Анжелика сбежала и от него. Сегодня сердце певицы свободно. Она живёт с младшим сыном и снова воспитывает его за двоих, за маму и за папу.

Яна Поплавская

Актриса и телеведущая Яна Поплавская родила первенца в 18 лет. В своих соцсетях она как-то выложила фото из семейного архива с сыном и подписала: "Маленькая мама". На нём она действительно сама выглядит как ребёнок, хоть и с ребёнком на руках.

"Мне кажется, это очень прикольно. Я помню, что в школе все так немного завистливо смотрели на тех ребят, у которых были совсем молодые родители, какие-то модные, прикольные", - говорит певица Юлианна Караулова.

А представьте, что мама ещё та самая Красная Шапочка, которую знает вся страна. После этой роли жизнь Яны вообще изменилась на 180 градусов. Она мешками получала письма от поклонников.

"Это кусок моей жизни один из самых счастливых и лучших, потому что я сама себе завидую, честное слово", - признается Поплавская.

За актрисой даже ухаживал сын дипломата. Но будущего муза Яна нашла на телевидении. Это был Сергей Гинзбург. По словам актрисы, она обеспечивала семью и практически одна поднимала детей в то время, как супруг мало работал, зато много пил и изменял. В итоге, спустя 25 лет брака Поплавская подала на развод.

Яна до сих пор не общается с бывшим мужем. При этом ей хватило мудрости не настраивать против него детей. Младший сын Никита долго не мог простить отца. А вот старший Клим не переставал общаться с Сергеем. Он так же, как и отец стал режиссёром, но иногда, как мама, снимается в кино и сериалах.

После всего пережитого Яна нашла своё счастье со второй попытки. С 2015 года она живёт в гражданском браке с радиоведущим Евгением Яковлевым.

Вупи Голдберг

Голливудская актриса Вупи Голдберг, можно сказать, является белой вороной в американском обществе. Она не только родила первую дочку в 17 лет, но и в 34 уже стала бабушкой.

"В 34 года американки только думают, рожать им детей или нет. А Вупи Голдберг - бабушка. Наверное, темперамент. Темперамент. Дети - последствие любви. Поэтому, вероятно, чувства, страсть. И отсюда раннее материнство", - рассуждает Ирина Безрукова.

С тех пор у Голдберг появилось ещё несколько внуков. А совсем недавно Вупи стала прабабушкой в 58 лет. Об этом она сама сообщила всему миру, опубликовав в своём блоге снимок с правнучкой на руках. Такими темпами актриса сможет и праправнуков понянчить.

По материалам программы "10 самых..."

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