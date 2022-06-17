Песков прокомментировал продовольственные риски для России

Страна обеспечивает себя продуктами

Россия с лихвой обеспечивает внутренние потребности в продовольствии. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что все риски для России с точки зрения обеспеченности продовольствием захеджированы.

Песков также выразил уверенность в том, что на Петербургском международном экономическом форуме тема продовольственной безопасности "будет обсуждаться много и долго".

Вдаваться в детали спикер Кремля пока отказался, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков связал подорожание продовольствия в мире с политическими ошибками западных лидеров. Представитель Кремля назвал современную экономику заложницей политики, отметив, что цены на продовольствие растут и из-за инфляции и из-за ошибок, которые были допущены политиками за последние несколько лет.

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