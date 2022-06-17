ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал продовольственные риски для России

10:25
  • пятница
  • 17 июня 2022

Страна обеспечивает себя продуктами

Россия с лихвой обеспечивает внутренние потребности в продовольствии. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Провокация с зерном: грозит ли миру продовольственный кризис

Официальный представитель Кремля отметил, что все риски для России с точки зрения обеспеченности продовольствием захеджированы.

Песков также выразил уверенность в том, что на Петербургском международном экономическом форуме тема продовольственной безопасности "будет обсуждаться много и долго".

Вдаваться в детали спикер Кремля пока отказался, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков связал подорожание продовольствия в мире с политическими ошибками западных лидеров. Представитель Кремля назвал современную экономику заложницей политики, отметив, что цены на продовольствие растут и из-за инфляции и из-за ошибок, которые были допущены политиками за последние несколько лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продавец на овощном рынке
Продавец на овощном рынке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.