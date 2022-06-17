Минобороны показало работу военных медиков в Харьковской области

Врачи оказывают помощь мирному населению

Минобороны России показало, как работают врачи Западного военного округа в Харьковской области. Российские медики оказывают всю необходимую помощь мирному населению – в том числе проводят сложные хирургические операции.

"Когда мы не можем ни отправить человека, ни отложить на время вмешательство, приходится делать операцию", - рассказал военный врач-хирург Петр.

На кадрах показана работа военврачей в одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области, на базе мобильного госпиталя. Медики круглосуточно ведут прием граждан - как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных ударов со стороны ВСУ. Оказывается полный спектр медпомощи - от перевязки пациентов и постановки капельниц до проведения полостных операций, передает ТВЦ.

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