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В Белгородской области потерпел крушение Су-25

10:36
  • пятница
  • 17 июня 2022

Самолет выполнял тренировочный полет

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России разбился в Белгородской области. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Как уточнили в ЗВО, авиакатастрофа произошла во время планового учебно-тренировочного полета. Управлявший самолетом летчик успел катапультироваться и выжил.

Пилота обнаружили поисково-спасательные службы и доставили на аэродром базирования. Его жизни ничто не угрожает.

Причина авиакатастрофы не приводится, сообщает РИА Новости.

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Самолет Су-25
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