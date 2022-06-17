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Росгвардия отразила нападение диверсантов в Харьковской области

10:58
  • пятница
  • 17 июня 2022

Попытку атаки предприняла разведгруппа ВСУ

Военнослужащие Росгвардии отразили нападение диверсионно-разведывательной группы противника в Харьковской области. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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Росгвардейцы обнаружили группу во время выполнения разведывательно-поисковых задач в лесном массиве. В результате боестолкновения украинские националисты бросили позиции и обратились в бегство.

По отступающему противнику был нанесен минометный удар. Часть участников диверсионно-разведывательной группы получила ранения.

Во время осмотра места боестолкновения росгвардейцы обнаружили замаскированную снайперскую позицию с американской крупнокалиберной снайперской винтовкой Barrett M82 и патронами к ней. Кроме того, было изъято стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области пособников Службы безопасности Украины. В их замаскированном тайнике росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12 и 16 калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Задержанные передавали данные о количестве, расположении и перемещении российских вооруженных сил своим зарубежным кураторам.

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