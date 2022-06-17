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НАТО назначила Восточную Европу театром военных действий

11:02
  • пятница
  • 17 июня 2022

Идет наращивание сил у границ России

Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась. НАТО рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий, что подтверждается масштабными учениями альянса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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"Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", - отметил Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване.

По словам секретаря российского Совбеза, на границах Союзного государства наращивается военное присутствие Североатлантического альянса, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения. Только в мае в 19 европейских государствах прошли маневры "Защитник Европы - 2022" с участием 18 тысяч человек, приводит слова Патрушева РИА Новости.

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