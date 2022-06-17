НАТО назначила Восточную Европу театром военных действий

Идет наращивание сил у границ России

Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась. НАТО рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий, что подтверждается масштабными учениями альянса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", - отметил Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване.

По словам секретаря российского Совбеза, на границах Союзного государства наращивается военное присутствие Североатлантического альянса, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения. Только в мае в 19 европейских государствах прошли маневры "Защитник Европы - 2022" с участием 18 тысяч человек, приводит слова Патрушева РИА Новости.

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