В России госпитализированы еще 1370 человек с коронавирусом

Выявлено 3373 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1370 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3373 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 237 человек, из них госпитализированы 114 пациентов.

Выздоровели за сутки 4228 человек. Скончались 63 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18391797 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380333 летальных исхода и 17815024 выписанных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"