В России госпитализированы еще 1370 человек с коронавирусом

Выявлено 3373 заболевших
За сутки в России госпитализированы 1370 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 3373 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 237 человек, из них госпитализированы 114 пациентов.
Выздоровели за сутки 4228 человек. Скончались 63 заболевших.
Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18391797 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380333 летальных исхода и 17815024 выписанных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"