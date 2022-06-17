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Спецоперация подтвердила превращение Украины в базу биологических программ США

11:23
  • пятница
  • 17 июня 2022

Об этом рассказал секретарь Совбеза России

Опасения России о том, что Украина стала базой для военно-биологических программ США, подтвердились в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

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Представитель Совбеза рассказал о наличии немалой доказательной базы, сбор новых фактов преступного нарушения международных законов США и Украиной продолжается на постоянной основе.

Патрушев подчеркнул, что военно-биологические проекты Соединенных Штатов требуют особого внимания цивилизованного мира, поскольку лишь Вашингтон не присоединился к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии.

В рамках реагирования на угрозы биологической безопасности была проведена серьезная работа по принятию нормативных правовых актов, связанных с сотрудничеством стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документы в сентябре 2021 года были представлены для утверждения в государствах ОДКБ, цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что угроза мирному населению Украины и стран Европы от деятельности биолабораторий сохраняется. Этому способствует непрофессионализм сотрудников, коррупция в системе украинской власти, а также деятельность иностранных кураторов.

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