Объем параллельного импорта в Россию достиг 2 млрд долларов

Минпромторг назвал самые популярные товарные позиции

С 6 мая, когда в России был легализован параллельный импорт, объем ввоза товаров по этой схеме достиг 2 млрд долларов. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, по схеме параллельного импорта в Россию преимущественно ввозили запчасти для автомобилей и потребительские товары, включая критический импорт — компоненты, запчасти и материалы, которые Запад отказался поставлять на российский рынок напрямую.

В целом товарная номенклатура составила примерно 130 позиций, цитирует Мантурова "Интерфакс".

На фоне введения антироссийских санкций и отказа ряда зарубежных компаний работать в России Москва приняла решение легализовать параллельный импорт — ввоз товаров в страну без разрешения правообладателей. Такой подход гарантирует поставки товаров в Россию вопреки недружественным действиям иностранных политиков, пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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