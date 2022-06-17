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Окруженная в районе Макеевки группировка ВСУ пошла на прорыв

11:33
  • пятница
  • 17 июня 2022

Атаку сдерживают силы ДНР при поддержке российских войск

Окруженная в районе Макеевки группировка Вооруженных сил Украины пытается вырваться из котла. По данным источника в силовых структурах, противостоящие ВСУ вооруженные силы ДНР поддерживают ВС России.

В Макеевке загорелась нефтебаза после обстрела ВСУ
В результате обстрела Макеевки пострадали 19 мирных жителей

"Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения", - приводит слова источника ТАСС.

В последние дни Макеевка была целью артиллерийских ударов украинских формирований. 15 июня с позиций ВСУ в Авдеевке по городу были выпущены ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 152 мм. В результате обстрела разрушены дома, перебит газопровод. Есть раненые.

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