Источник опроверг подготовку в ЕС нового пакета санкций против России

Официальный процесс еще не начинался

Брюссель в настоящее время не находится в стадии официальной подготовки нового пакета санкций против России. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал осведомленный источник.

По словам источника, рестрикции — "это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов", которые продолжаются и сейчас.

Однако официально европейские власти пока не готовят седьмой по счету пакет санкций против России, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что ЕС приблизился к пределам возможного по введению рестрикций в отношении России. Дипломат предрек Брюсселю трудности в случае попыток введения газового эмбарго в отношении России, с которым возникнут "на порядок более серьезные проблемы и внутренние противоречия, чем даже с нефтью".

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