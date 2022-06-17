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Макрон увидел "луч надежды" в евроинтеграции Украины

12:14
  • пятница
  • 17 июня 2022

Ждать статуса кандидата на членство в ЕС Киеву придется долго

Украине предстоит длинный путь к вступлению в Европейский Союз, однако "луч надежды есть". Такое мнение в пятницу, 17 июня, высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Французский лидер также выразил убежденность в том, что Украина уже является частью "европейской семьи".

Макрон также высказал оптимистичный настрой относительно перспектив Молдавии, которая, по его словам, "может стать кандидатом" на вступление в ЕС, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправными членами Евросоюза должны стать четыре страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония. По словам украинского лидера, эти государства "не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга".

Это заявление возмутило Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна "на десять голов впереди Украины и Молдовы по всем направлениям, а по многим параметрам даже впереди стран-членов Евросоюза".

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